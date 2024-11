Intanto slitta l'uscita di un singolo postumo di Liam Payne. Il cantante statunitense Sam Pounds aveva annunciato l'evento ma ci ha ripensato e ha preso tempo su sollecitazione di un collaboratore del cantante scomparso che aveva espresso perplessità per l'annuncio chiedendo di dare spazio prima alla famiglia di Liam per vivere ed elaborare il proprio lutto. Il brano postumo è intitolato "Do No Wrong" e - nelle parole di Pounds - racchiude un messaggio di speranza per i tanti fan di tutto il mondo che hanno pianto la scomparsa di Payne. L'ex cantante della boy band britannica aveva avviato nei mesi scorsi una collaborazione musicale con il collega americano. Collaborazione di cui questa canzone - prevista in tre versioni, inclusa una a cappella - avrebbe dovuto rappresentare solo un primo capitolo.