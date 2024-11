Funerali per Liam Payne, gli One Direction tutti insieme per l'ultimo saluto all'ex compagno

I genitori di Liam Payne hanno voluto che i funerali fossero semplici, raccolti e senza tensioni. Per questo, per interposta persona, avrebbero chiesto al manager di Liam, Rogelio "Roger" Nores, di non presentarsi “perché non gradito”. Una fonte ha detto al Sun: "Molte persone non sapevano nemmeno che Liam e Roger si fossero riavvicinati fino al suo fatidico viaggio in Argentina il mese scorso. A causa delle indagini in corso in Argentina, non è il benvenuto alla funzione di questa settimana". Liam e Rogelio non avevano solo un rapporto di lavoro ma anche personale. I due hanno avuto un litigio ma si sono riavvicinati prima del viaggio in America Latina di Liam con la sua ragazza, Kate Cassidy. Kate e Liam sono rimasti anche un po' a casa di Rogelio. Questi ha negato qualsiasi collegamento con la morte di Liam. Ha detto ai media argentini: "Non ho mai abbandonato Liam, sono andato al suo hotel 3 volte quel giorno e me ne sono andato 40 minuti prima che ciò accadesse. C'erano più di 15 persone nella hall dell'hotel che chiacchieravano e scherzavano con lui quando me ne sono andato. Non avrei mai potuto farlo". E ha aggiunto: "Ho testimoniato al pubblico ministero il 17 ottobre e da allora non ho più parlato con nessun agente di polizia o pubblico ministero".