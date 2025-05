Liam Payne non ha lasciato testamento: ecco a chi andrà il suo patrimonio

Cheryl "farà sempre la cosa giusta per il figlio Bear", così gli amici della star di Girls Aloud, 41 anni, hanno rivelato al tabloid britannico.

La cantante, attrice e personaggio televisivo ha ottenuto il potere di amministrare il patrimonio del trentunenne dopo la sua morte, avvenuta lo scorso 16 ottobre. Non essendoci alcun testamento e in quanto genitore non sposato, il suo patrimonio verrà diviso per legge tra i figli.

È quindi probabile che la fortuna accumulata da Payne durante gli anni trascorsi con la sua boyband e che è riuscito a conservare nonostante la sua dipendenza da droga e alcol, venga depositata in un fondo fiduciario per Bear. Gli amici dell'ex cantante dei One Direction hanno dichiarato che lui era irremovibile nel voler garantire che il suo unico figlio fosse accudito al meglio nel caso in cui gli fosse successo qualcosa. Secondo i documenti del tribunale, Payne avrebbe lasciato in realtà un patrimonio totale di circa 29 milioni di sterline, cifra che si è ridotta a 24 milioni, dopo aver pagato le spese e i debiti accumulati.

"È una piccola consolazione sapere che a Bear non mancherà mai nulla, e che almeno ne trarrà beneficio", ha detto al Mail una fonte vicina al defunto cantante: "Per un certo periodo Liam ha avuto intorno a sé persone molto sensibili e adorava tantissimo Bear. Lui ha sempre voluto fare la cosa giusta per lui, dal punto di vista finanziario".

A Kate Cassidy, fidanzata di Liam invece, non andrà nulla, nonostante avesse rivelato i loro piani di sposarsi poco dopo la morte di lui.