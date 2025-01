Liam Payne, arrestato l'ex cameriere accusato di avergli venduto cocaina

Il giudice lo aveva convocato a comparire in aula entro 24 ore dalla notifica, ma poiché Paiz non lo ha fatto, è stato arrestato nella sua casa di Berazategui, città della provincia di Buenos Aires, dagli agenti. Payne si trovava a Buenos Aires per partecipare allo show tenuto dal suo ex compagno di band Niall Horan. Secondo quanto riporta il Clarin, l'indagine ha dimostrato che Paiz ha consegnato la cocaina "in cambio di denaro" in diverse occasioni, accompagnando anche Payne nella sua camera in hotel o ricevendolo nella sua abitazione.