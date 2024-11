Pochi minuti più tardi un membro dello staff aveva chiamato il 911, informando che il cantante si trovava in una stanza con balcone. "Non so se la sua vita sia in pericolo. È in una stanza con un balcone e abbiamo un po' di paura", aveva dichiarato il dipendente durante la chiamata. Il corpo del cantante è stato successivamente trovato con una borsa legata sulla spalla. Un dettaglio che fa pensare che potesse essersi preparato per lasciare la stanza e che non si sia gettato per togliersi la vita. Questa era infatti una delle ipotesi in campo e aveva portato a indagare sul suo amico argentino, Rogelio Nores, tra le ultime persone ad aver visto Liam vivo. Le indagini hanno rivelato che Liam potrebbe aver pianificato la sua discesa in più fasi. Un ospite dell'hotel al secondo piano aveva infatti trovato una borsa di pelle contenente pillole, una bottiglia di Jack Daniel's e un biglietto con l'etichetta "per Liam" sul balcone.