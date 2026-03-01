Gran serata per i Brit Awards 2026, che, al debutto alla Co-op Live, hanno trasformato Manchester nel cuore pulsante della musica britannica e non solo. Con tratti nostalgici e altri... hot. Considerati i Grammy inglesi, i premi hanno celebrato il meglio della scena discografica nazionale e internazionale, regalando spettacolo, un omaggio leggendario a Ozzy Osbourne con Robbie Williams e un gradito ritorno, quello di Harry Styles. A partire dalla grande protagonista della cerimonia, Olivia Dean. E le esibizioni sfrenate di Rosalía e Dua Lipa, su tutte.