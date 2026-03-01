© Getty | Harry Styles ai Brit Awards 2026
Manchester al centro della musica britannica per una notte indimenticabile, a tratti audace, a tratti nostalgica con Robbie Williams e il suo omaggio a Ozzy Osbourne
Gran serata per i Brit Awards 2026, che, al debutto alla Co-op Live, hanno trasformato Manchester nel cuore pulsante della musica britannica e non solo. Con tratti nostalgici e altri... hot. Considerati i Grammy inglesi, i premi hanno celebrato il meglio della scena discografica nazionale e internazionale, regalando spettacolo, un omaggio leggendario a Ozzy Osbourne con Robbie Williams e un gradito ritorno, quello di Harry Styles. A partire dalla grande protagonista della cerimonia, Olivia Dean. E le esibizioni sfrenate di Rosalía e Dua Lipa, su tutte.
La grande protagonista della serata è stata, dunque, Olivia Dean. La cantautrice 26enne ha conquistato quattro importanti riconoscimenti: Artista dell'Anno, Artista Pop, Album dell'Anno con The Art of Loving e Canzone dell'Anno come featuring in "Rein Me In" di Sam Fender. Una vittoria netta e un risultato che la lancia di diritto tra i grandi della musica d’oltremanica.
Applausi e riconoscimenti anche per i Wolf Alice e Lola Young, tra i volti più convincenti della nuova scena britannica. Sul fronte internazionale, a distinguersi è stata Rosalía, protagonista anche di una grande performance insieme a Björk. Sua è stata anche l'esibizione più hot: sotto l'abito bianco ben in vista slip rosa shocking e autoreggenti. A oscurare quasi la performance dell'audace Dua Lipa.
Ma i premi assegnati non finiscono qui: il riconoscimento per la Canzone Internazionale dell'Anno è stato assegnato a Bruno Mars e Rosé con "APT", mentre il premio Artista Internazionale dell'Anno è andato a Rosalía, tra le artiste più influenti della scena globale.
Per concludere, il premio Paroliere dell'Anno è stato vinto da Noel Gallagher, un riconoscimento al suo talento compositivo maturato durante il tour degli Oasis, nonostante non abbia pubblicato alcun nuovo brano nel corso dell'anno.
Il momento più emozionante della serata è stato, senza dubbio, l’omaggio a Ozzy Osbourne. Alla leggenda del rock è stato assegnato il Lifetime Achievement Award postumo. Sul palco, a guidare il tributo, Robbie Williams con un'intensa versione di "No More Tears".
Ad accompagnarlo, una band di tutto rispetto composta da Adam Wakeman, Robert Trujillo, Tommy Clufetos e Zakk Wylde, che ha regalato un momento a dir poco memorabile.
La serata si è chiusa con uno dei momenti più attesi: il ritorno sul palco di Harry Styles. Con il brano "Aperture", il cantautore britannico ha regalato un'esibizione capace di conquistare pubblico e critica. Manchester lo ha accolto con entusiasmo, e lui ha risposto da vera star globale, trasformando l'esibizione nel miglior finale immaginabile per i Brit Awards 2026.