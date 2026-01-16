Il cantante britannico ha sorpreso i fan sui social: il quarto album in studio uscirà a marzo
L'attesa è finita: Harry Styles annuncia a sorpresa il suo atteso ritorno con "Kiss All The Time, Disco Occasionally". Il nuovo progetto conta 12 tracce, tutte prodotte da Kid Karpoon. Dopo la catena di indizi degli scorsi mesi e l'incessante rincorrersi di rumor e smentite, il cantante scrive un nuovo capitolo della sua storia musicale, in arrivo in tutto il mondo dal 6 marzo.
Da tempo si vocifera che Harry potrebbe intraprendere un percorso diverso rispetto ai suoi lavori precedenti: "Kiss All The Time, Disco Occasionally" potrebbe davvero segnare un punto di svolta, lasciando da parte il sound brit pop per fare spazio più al genere elettronico e dance. Certamente, la palla stroboscopica raffigurata sulla copertina dell'album e le recenti visite di Harry presso il club techno Berghain di Berlino lo lasciano intendere.