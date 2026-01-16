L'attesa è finita: Harry Styles annuncia a sorpresa il suo atteso ritorno con "Kiss All The Time, Disco Occasionally". Il nuovo progetto conta 12 tracce, tutte prodotte da Kid Karpoon. Dopo la catena di indizi degli scorsi mesi e l'incessante rincorrersi di rumor e smentite, il cantante scrive un nuovo capitolo della sua storia musicale, in arrivo in tutto il mondo dal 6 marzo.