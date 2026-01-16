Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
la conferma ufficiale

Harry Styles annuncia il nuovo album, "Kiss All The Time, Disco, Occasionally"

Il cantante britannico ha sorpreso i fan sui social: il quarto album in studio uscirà a marzo

16 Gen 2026 - 10:59
© Instagram

© Instagram

L'attesa è finita: Harry Styles annuncia a sorpresa il suo atteso ritorno con "Kiss All The Time, Disco Occasionally". Il nuovo progetto conta 12 tracce, tutte prodotte da Kid Karpoon. Dopo la catena di indizi degli scorsi mesi e l'incessante rincorrersi di rumor e smentite, il cantante scrive un nuovo capitolo della sua storia musicale, in arrivo in tutto il mondo dal 6 marzo.

Leggi anche

Harry Styles sta per tornare: tutti gli indizi sul nuovo album

Il cantautore e attore britannico Harry Styles

Giornata mondiale dell'orgasmo, sold out i sex toys di Harry Styles

Il presunto cambio di rotta

 Da tempo si vocifera che Harry potrebbe intraprendere un percorso diverso rispetto ai suoi lavori precedenti: "Kiss All The Time, Disco Occasionally" potrebbe davvero segnare un punto di svolta, lasciando da parte il sound brit pop per fare spazio più al genere elettronico e dance. Certamente, la palla stroboscopica raffigurata sulla copertina dell'album e le recenti visite di Harry presso il club techno Berghain di Berlino lo lasciano intendere. 

Ti potrebbe interessare

harry styles
nuovo album

Sullo stesso tema