One Direction, Zayn Malik rompe il silenzio: "Ecco perché è finita"

In occasione dell'uscita del singolo "Love Like This", l'artista si è raccontato al podcast "Call Her Daddy"

L'ex star della band, 30 anni, è stato il primo a lasciare il gruppo, nel 2015: "C'era molta politica in corso...", racconta: "Alcune persone non volevano firmare contratti...Sapevo che stava succedendo qualcosa e ho anticipato la curva. Egoisticamente, volevo essere il primo ad andarmene per provare a fare successo da solo...".

Zayn Malik rompe il silenzio sull'addio agli One Direction : "Ecco perché è finita", spiega l'artista nella prima intervista dopo sei anni durante una chiacchierata con Alex Cooper nel podcast "Call Her Daddy".

"Ci eravamo stancati gli uni degli altri" Zayn ha anche spiegato come ci fossero molti problemi di fondo tra i membri del gruppo e di come proprio le relazioni tra loro abbiano giocato un ruolo determinante nella sua decisione di andarsene: "Siamo stati insieme ogni giorno per cinque anni e alla fine ci siamo semplicemente stancati . (...) Avevamo fatto il nostro corso" e conclude: "Penso di essere uscito al momento giusto, penso che se fossi rimasto più a lungo probabilmente ne avrei risentito un po' di più, credo che fossimo arrivati alla giusta 'quantità'".

L'ansia L'artista ha poi raccontato di come l'ansia lo abbia sempre accompagnato nelle sue esibizioni davanti alla folla, ma di essere riuscito a tenerla a bada durante le esibizioni con gli One Directon: "Non avevo tempo per questo... eravamo in ballo e dovevamo ballare, ma sento che abbiamo fatto un buon lavoro ... restando insieme e facendo la musica".

Ansia che gli ha reso difficile invece esibirsi dopo aver lasciato la band: "Da ragazzino, amavo stare sul palco e mi piaceva esibirmi. Quando è diventata una cosa carica di peso e responsabilità, in termini di persone che guardano e cose del genere, allora è arrivata l'ansia. Ho dovuto imparare ad adattarmi".



Quando Alex Cooper gli ha chiesto come avesse gestito la rapida ascesa alla fama a 17 anni, Malik ha confessato che all'epoca "non la capiva affatto (...) Non credo di essere stato intellettualmente capace a quell'età... H avuto bisogno di tempo per elaborare, con una mente più matura, guardando indietro".

Il rapporto con Gigi Hadid e con la figlia Durante l'intervista Zayn ha ammesso di aver avuto bisogno di tempo per decidersi a rilasciare delle dichiarazioni e che a spronarlo sia stata la figlia di due anni, che condivide con l'ex fidanzata Gigi Hadid: "Da quando ho avuto mia figlia, la cosa principale per me è cercare di essere un buon esempio per lei", ha detto.

“Ecco perché sto facendo questa intervista. Avevo molta ansia nel farla ma voglio che lei sia in grado di guardarmi e dire: 'Yo, mio ​​padre lo sta facendo'”.

Per Zayn la nascita della figlia è stato un evento molto importante e durante l'intervista il cantante ci tiene a sottolineare come diventare padre gli abbia cambiato la sua visione della vita. "Quando sono con lei, non lavoro affatto", ha detto. "Passo un'intera giornata con lei a fare le cose che vuole fare, come dipingere, giocare, andare al parco, andare al parco a tema, andare allo zoo (...) lei ha riportato il colore nella mia vita grigia di adulto", ha concluso.

Zayn e Gigi Nell'ottobre 2021, un anno dopo la nascita di Khaie, Hadid e Malik hanno concluso la loro relazione, che durava, a fasi alterne, da sei anni. La loro separazione è avvenuta dopo che sono emerse voci su presunte molestie e alterchi tra Malik, Gigi e sua Yolanda Hadid.



Malik ha negato categoricamente le accuse in una dichiarazione a TMZ all'epoca, e "ha rifiutato" di fornire ulteriori dettagli sull'incidente "per il bene di mia figlia".

"Semplicemente non volevo attirare l'attenzione su nulla", ha detto la star, sottolineando il suo desiderio di privacy. "Non volevo entrare in qualsiasi tipo di narrativa online che mia figlia avrebbe guardato un giorno e l'avrebbe letta. Non aveva senso. Credo di aver affrontato la cosa nel migliore dei modi, in modo amichevole, rispettoso, e questo è tutto ciò che c'è da dire".

Gli One Direction Boy band britannica formata da Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik hanno firmato il loro primo contratto con l'etichetta discografica Syco di Simon Cowell nel 2010 e sono arrivati terzi nella settima edizione del talent show The X Factor. Diventati famosi a livello mondiale, anche grazie al supporto dei social network, hanno pubblicato cinque album: Up All Night, Take Me Home, Midnight Memories, Four e Made in the A.M. (rispettivamente nel 2011, nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015); gli album sono arrivati nelle prime dieci posizioni delle principali classifiche musicali, assieme a quindici singoli, tra i quali What Makes You Beautiful, Live While We're Young, Best Song Ever, Story of My Life, Steal My Girl e Drag Me Down. Il gruppo ha venduto in totale circa 50 milioni di registrazioni.

I loro premi includono quattro BRIT Award e quattro MTV Video Music Awards e stando a quanto detto da Nick Garfield, presidente e capo esecutivo di Sony Music, la band ha avuto un business da circa 50 milioni di dollari a partire dal giugno del 2012. Nel 2012 sono stati proclamati "Top New Artist" dalla rivista statunitense Billboard. Nel 2014, secondo una lista stilata dal The Sunday Times, gli One Direction sarebbero la boy band più ricca della storia della musica britannica, con un patrimonio di circa 14 milioni di sterline a testa, per un totale di 70 milioni.

Il 25 marzo 2015 Zay Malik ha lasciato ufficialmente il gruppo per continuare la sua carriera come cantante solista. I restanti componenti hanno comunque proseguito il tour mondiale e inciso un album nello stesso anno, Made in the A.M..

La carriera solista di Malik L'ex One Direction ha trovato il successo commerciale nella sua carriera da solista dopo essersi adattato a uno stile R&B più alternativo. Il suo primo album in studio, "Mind of Mine" (2016), e il suo primo singolo, "Pillowtalk", lo hanno reso il primo artista maschio britannico a debuttare al numero uno sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti.

Il suo nuovo singolo, "Love Like This", è previsto per il 21 luglio.