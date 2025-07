Giornata mondiale dell'orgasmo, sold out i sex toys di Harry Styles

La Giornata mondiale dell'orgasmo si celebra ogni 31 luglio. Una ricorrenza dedicata al piacere e alla consapevolezza sessuale, istituita nel 2006 per far conoscere un aspetto intimo ma fondamentale per donne e uomini, contrastare tabù e promuovere informazione e prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. La ricorrenza cade quest'anno quasi in concomitanza con un'iniziativa lanciata da Harry Styles, accompagnata da un messaggio inequivocabile: ''Please yourself like you mean it'', ovvero ''Goditi il piacere come vuoi tu''.