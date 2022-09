Venezia 79, Harry Styles superstar: ecco come si tiene in forma

Inarrestabile Harry Styles.

Dall'arrivo al Lido al red carpet di Venezia 79, il 28enne cantautore e attore britannico non ha deluso le attese: fan in visibilio, bagno di folla e flash dei fotografi tutti per lui. Superstar conclamata , con milioni di dischi venduti in tutto il mondo, icona di stile riconosciuta a livello globale e sex symbol universale . Anche grazie a una forma fisica a cui dedica cura e costanza.