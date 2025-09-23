Harry Styles maratoneta in incognito a Berlino

L’ex One Direction ha finito la gara in meno di 3 ore, un traguardo ambito da molti maratoneti
Harry Styles ha corso la Maratona di Berlino in meno di tre ore. Gli organizzatori hanno confermato alla Dpa che Styles ha partecipato alla gara, dopo le indiscrezioni del Tagesspiegel. Il 31enne ex membro della boy band One Direction era tra i circa 55mila corridori che hanno preso parte alla gara su quello che è considerato da molti il percorso di maratona più veloce al mondo.
Secondo quanto riferito, Harry Styles ha utilizzato lo pseudonimo Sted Sarandos e indossava una fascia e occhiali da sole. La star ha completato il percorso in 2 ore, 59 minuti e 13 secondi, migliorando il suo tempo precedente di oltre 25 minuti. Una maratona sotto le 3 ore è un traguardo ambito da molti maratoneti. Tagesspiegel ha riferito che Styles era già stato avvistato mentre correva a Berlino in preparazione della gara di domenica.
Styles è apparso in una foto al traguardo con Richard Whitehead, due volte medaglia d'oro nei 200 metri ai Giochi Paralimpici. Whitehead, che quest'anno si è prefissato di correre 20 maratone, ha pubblicato la foto su Instagram.
L'album di debutto omonimo di Harry Styles ha raggiunto la vetta delle classifiche negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in molti altri Paesi, mentre il secondo, "Fine Line", è uscito nel 2019 e includeva il brano 'Watermelon Sugar", vincitore di un Grammy.
