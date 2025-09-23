Harry Styles maratoneta in incognito a Berlino

Secondo quanto riferito, Harry Styles ha utilizzato lo pseudonimo Sted Sarandos e indossava una fascia e occhiali da sole. La star ha completato il percorso in 2 ore, 59 minuti e 13 secondi, migliorando il suo tempo precedente di oltre 25 minuti. Una maratona sotto le 3 ore è un traguardo ambito da molti maratoneti. Tagesspiegel ha riferito che Styles era già stato avvistato mentre correva a Berlino in preparazione della gara di domenica.