Harry Styles, fuori il nuovo disco "Kiss all the time. Disco, occasionally"
La popstar britannica scrive una nuova pagina della sua carriera con un nuovo sound
© Getty
L'attesa è finita: è uscito "Kiss All The Time. Disco, Occasionally", il chiacchierato quarto album di inediti di Harry Styles. La superstar e vincitore di diversi Grammy Awards firma un album che vede Kid Harpoon come produttore esecutivo: 12 nuove tracce, un nuovo capitolo della discografia dell'artista, diventato negli ultimi anni una delle figure più influenti della scena pop internazionale.
Il tour mondiale
L'artista ha anche annunciato il suo ritorno sui palchi con un nuovo tour internazionale“Togheter, Togheter”, che toccherà circa cinquanta date in diverse città del mondo. Fra alcune di queste, Amsterdam, Londra, San Paolo, Città del Messico, New York , Melbourne e Sydney. Il Madison Square Garden a New York ospiterà trenta date, mentre a Londra l’artista si esibirà al Wembley Stadium. In alcune date della tournée saranno presenti anche ospiti speciali del panorama musicale internazionale.
Le iniziative per i fan
Per celebrare l’uscita dell’album, sono stati aperti diversi pop-up store in varie città del mondo. Tra le città che hanno aderito, Amsterdam, Atlanta, Berlino, Chicago, Houston, Londra, Los Angeles, Miami, New York , Parigi, Phoenix, Seattle, Sydney, Tokyo e Toronto. Partecipa anche l'Italia con Roma: nella capitale lo spazio temporaneo in via Vespasiano rimarrà aperto al pubblico per alcuni giorni. All’interno degli spazi dedicati all’artista, a disposizione dei fan ci sarà un’esperienza immersiva legata al nuovo album. Oltre alla possibilità di acquistare il disco nei suoi diversi formati, saranno disponibili numerosi articoli di merchandising.