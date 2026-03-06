Harry Styles, fuori il nuovo disco "Kiss all the time. Disco, occasionally"

Per celebrare l’uscita dell’album, sono stati aperti diversi pop-up store in varie città del mondo. Tra le città che hanno aderito, Amsterdam, Atlanta, Berlino, Chicago, Houston, Londra, Los Angeles, Miami, New York , Parigi, Phoenix, Seattle, Sydney, Tokyo e Toronto. Partecipa anche l'Italia con Roma: nella capitale lo spazio temporaneo in via Vespasiano rimarrà aperto al pubblico per alcuni giorni. All’interno degli spazi dedicati all’artista, a disposizione dei fan ci sarà un’esperienza immersiva legata al nuovo album. Oltre alla possibilità di acquistare il disco nei suoi diversi formati, saranno disponibili numerosi articoli di merchandising.