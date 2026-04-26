"Mi ha chiesto se fosse vero e ho dovuto confessare", ha raccontato Kayti al The Sun parlando della telefonata con la cantante. "Ha detto che aveva sentito qualcosa a riguardo da Elijah già nel 2021, ma non sapeva se fossero solo parole senza senso. Quando ha sentito la notizia, è rimasta senza parole". Cher ha reagito commentando: "Sono finalmente nonna!", celebrando la bella e commovente notizia che apre un nuovo capitolo della sua vita.