Cher scopre di avere una nipote segreta: "Finalmente sono nonna"
La cantante 79enne ha ricevuto la notizia inaspettata dall'ex fidanzata del figlio Elijah
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Una scoperta tardiva ma bellissima: Cher ha scoperto di essere nonna di Ever, una bambina nata nel 2010 dalla relazione tra il figlio della cantante, Elijah Blue Allman, e l'ex modella Kayti Edwards. Proprio lei avrebbe raccontato la vicenda in un'intervista al tabloid The Sun svelando anche la telefonata che ha dato la conferma a Cher del fatto.
La storia di Ever
L'ex modella, oltre ad aver raccontato della sua relazione con Elijah, ha confessato che il musicista sapeva della gravidanza ma non ha mai riconosciuto ufficialmente la paternità. Così Kayti ha cresciuto Ever da sola e in 15 anni di vita la ragazza avrebbe visto poche volte il padre. "Passava ogni due o tre anni, ma si limitava a dire ciao", sostiene l'ex modella.
Elijah e i problemi con le sostanze
Nel 2021, Elijah, con problemi di dipendenze, finisce in overdose e racconta tutto alla moglie Mariangela, dicendo di "voler rimediare" alla sua assenza. La moglie non crede al racconto e sostiene che Ever sia figlia dell'attuale marito di Kayti. Dopo un altro episodio di overdose nel 2023, Elijah Blue Allman sarebbe ricomparso nelle loro vite. Da lì iniziano a diffondersi i rumors sull'esistenza dell'adolescente, di cui Cher ha voluto avere conferma recentemente.
La telefonata che ha cambiato tutto
"Mi ha chiesto se fosse vero e ho dovuto confessare", ha raccontato Kayti al The Sun parlando della telefonata con la cantante. "Ha detto che aveva sentito qualcosa a riguardo da Elijah già nel 2021, ma non sapeva se fossero solo parole senza senso. Quando ha sentito la notizia, è rimasta senza parole". Cher ha reagito commentando: "Sono finalmente nonna!", celebrando la bella e commovente notizia che apre un nuovo capitolo della sua vita.