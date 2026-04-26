Il momento più critico si sarebbe verificato al gate, durante un volo di coincidenza verso una piccola città della Pennsylvania, dove l’attrice era attesa come relatrice. "Mi hanno guardata e mi hanno chiesto: 'Può alzarsi in piedi?' Ho risposto no. E loro: 'Ci dispiace, non può imbarcarsi'" ha raccontato. Una spiegazione che ha lasciato incredula l'attrice: gli aerei della compagnia, le sarebbe stato detto, prevedono l'accesso tramite scale."Davvero nessuna persona disabile ha mai volato con voi?" si chiede polemicamente dopo l'accaduto.