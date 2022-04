Torino, ascensore rotto in stazione e compare un cartello shock: "Disabili, non viaggiate"

E' un cartello provocatorio quello attaccato ad un ascensore non funzionante nella stazione Porta Susa a Torino. A quanto pare l'ascensore che permette l'accesso ai binari 2 e 3 è da diverso tempo fuori servizio, almeno dal 25 marzo, giorno in cui ha iniziato a circolare l'immagine che sta facendo tanto discutere. Il cartello non riporta alcun simbolo o firma ufficiale quindi non è possibile attribuirlo al gestore della stazione né tantomeno alle Ferrovie Italiane.

E' ipotizzabile che qualche disabile o suo congiunto, stanchi di vedersi privare il diritto di accedere autonomamente alla stazione, abbiano attaccato un cartello provocatorio. Quel "non sarà riparato" denota infatti una frustrazione causata probabilmente dalla lunghezza dei tempi di riparazione. Ma ls tessa Rete Ferroviaria Italiana che ha in gestione la stazione Porta Susa parla di numerosi interventi di manutenzione necessari che però ritardano. E tra questi ci sarebbe il guasto al sistema di videosorveglianza, una defaillance tecnica di non poco conto in una stazione così importante.

Secondo il quotidiano La Stampa, poi, ci sarebbero il 45% delle scale mobili (11 su 24) non funzionanti ad ostacolare ulteriormente l'accesso alla stazione soprattutto al pubblico con difficoltà motorie. E a quanto pare non sono nemmeno chiari i tempi necessari per il ripristino della normalità. Nel frattempo, la protesta monta anche grazie ai social network che fanno girare il cartello polemico nella speranza che qualcosa si muova.

