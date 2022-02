Milano, bruciano la porta di una casa abitata da un disabile: arrestati

Ansa

Sono stati arrestati i due uomini che nella notte tra il 2 e il 3 gennaio hanno dato fuoco alla porta dell'abitazione di una coppia di loro conoscenti, uno dei quali invalido, alla periferia nord di Milano, in zona Affori. La coppia aveva riportato ustioni alle braccia e alle gambe, nel tentativo di domare le fiamme. In manette sono finiti due uomini di 49 e 40 anni: dovranno rispondere di tentato omicidio, incendio e minaccia aggravata in concorso.