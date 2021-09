Napoli, bambino disabile non può raggiungere l'aula perché l'ascensore è fermo: per non escluderlo tutta la classe si trasferisce in teatro

IPA

Primo giorno di scuola particolare per una seconda media dell'istituto "Palasciano", a Napoli. Un bambino disabile, paralizzato dalla nascita, non ha potuto raggiungere l'aula dove avrebbe dovuto far lezione ai piani superiori perché l'ascensore è fermo. Per non escluderlo, i compagni di classe hanno quindi deciso di trasferirsi in teatro, situato al pianterreno.