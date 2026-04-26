Da anni, però, attorno alla sua figura circolano indiscrezioni sulle condizioni di salute e su una vita sempre più ritirata nella sua villa di Los Angeles. Un amico dell'attore, nel 2021, aveva affermato a RadarOnLine che "Jack ed io siamo amici da anni e lui non esce più di casa. La comunità di Mulholland Drive è piuttosto unita e sono tutti preoccupati per lui. Fisicamente sta bene, ma la sua mente è andata". Voci mai confermate, che convivono con l’immagine di un attore che ha segnato intere generazioni.