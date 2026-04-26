Jack Nicholson, la carriera del mostro sacro di Hollywood
© IPA
© IPA
Uno scatto raro dalla villa di Los Angeles: l'attore sorride e applaude, accanto a lui anche Joni Mitchell
Jack Nicholson © Instagram
Jack Nicholson torna a mostrarsi, anche se solo per un attimo. A 89 anni, il tre volte premio Oscar riappare in una rara fotografia condivisa sui social dalla figlia Lorraine Nicholson, in occasione del suo compleanno. Uno scatto intimo, lontano dai riflettori, che riporta l'attenzione su una delle figure più iconiche del cinema mondiale, ormai da anni ritirata dalla vita pubblica.
La foto è semplice: Nicholson è nella sua casa di Mulholland Drive, sorride e applaude durante i festeggiamenti. Accanto a lui, sullo sfondo, si intravede la cantautrice Joni Mitchell, anche lei partecipe del momento.
La didascalia scelta da Lorraine è essenziale: "89!!". Nessun commento aggiuntivo. Ed è sufficiente. In poche ore, lo scatto fa il giro dei social, rilanciato da fan e media di tutto il mondo.
Non è un'apparizione qualsiasi. Da oltre un decennio, Jack Nicholson ha scelto di allontanarsi dal cinema e dalla scena pubblica. Le sue immagini recenti sono rarissime, e ogni nuova traccia diventa inevitabilmente notizia.
L'ultima volta che Nicholson si era mostrato in pubblico risale al febbraio 2025, quando era apparso a sorpresa al Saturday Night Live per celebrare i 50 anni dello show. In quell'occasione aveva introdotto l’esibizione di Adam Sandler, sorprendendo il pubblico presente e quello da casa.
Da anni, però, attorno alla sua figura circolano indiscrezioni sulle condizioni di salute e su una vita sempre più ritirata nella sua villa di Los Angeles. Un amico dell'attore, nel 2021, aveva affermato a RadarOnLine che "Jack ed io siamo amici da anni e lui non esce più di casa. La comunità di Mulholland Drive è piuttosto unita e sono tutti preoccupati per lui. Fisicamente sta bene, ma la sua mente è andata". Voci mai confermate, che convivono con l’immagine di un attore che ha segnato intere generazioni.
Il legame con i figli, in particolare Lorraine e Ray, resta uno dei pochi contatti con l'esterno secondo i rumors. Ed è proprio attraverso loro che arrivano, di tanto in tanto, segnali della sua quotidianità.
Questa nuova foto non chiarisce né smentisce nulla. Ma restituisce un frammento di realtà: un momento familiare, un sorriso, un applauso. E tanto basta per riaccendere l'attenzione su Jack Nicholson, autentica leggenda del cinema che continua, anche nel silenzio, a far parlare di sé.
© IPA
© IPA