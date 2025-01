Jack Nicholson "riappare" in uno scatto social insieme alla figlia

Per trovare l'ultimo film di Nicholson bisogna andare indietro di oltre dieci anni. Si tratta della commedia romantica del 2011 "Come lo sai (How Do You Know)", al fianco di Reese Witherspoon, Paul Rudd e Owen Wilson. Nel 2013 l'attore aveva smesso di accettare copioni e ruoli, ritirandosi di fatto dalle scene. "Problemi di memoria. Non ricorda piu' le sue battute", hanno detto fonti a RadarOnline.