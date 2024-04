In fiamme l'hotel che fece da sfondo a "Shining" di Stanley Kubrick

I vigili del fuoco sono intervenuti nell'hotel e nella stazione sciistica a circa 100 chilometri da Portland dopo che i dipendenti hanno chiamato i soccorsi e hanno fatto evacuare gli ospiti. Per due ore i vigili del fuoco hanno contrastato le fiamme che si erano sprigionate sul tetto, alimentate dal forte vento. Le autorità locali hanno fatto sapere che non ci sono stati feriti e che le fiamme sono state circoscritte solo al tetto e alla soffitta. Gli agenti non sono riusciti a identificare la causa scatenante dell'incendio, ma hanno teorizzato che le braci volanti di un camino potrebbero aver acceso l'incendio. I custodi del Timberline Lodge hanno rimosso opere d'arte e i mobili spruzzati dagli idranti antincendio, per salvaguardare ciò che considerano "beni storici"

La trasformazione in Overlook Hotel

Il Timberline Lodge è stato inaugurato nel 1937 ed è diventato parte della storia di Hollywood quando Stanley Kubrick lo scelse per le riprese esterne della struttura dove è ambientato "Shining". Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King. Protagonista di "Shining" è Jack (Jack Nicholson), che accetta il lavoro come custode fuori stagione dell'isolato Overlook Hotel e si trasferisce lì con la moglie Wendy (Shelley Duvall) e il figlio Daniel (Danny Lloyd). Lo stato mentale di Jack peggiora, influenzato dalle forze malevole all'interno dell'hotel, mentre il figlio Danny scopre di avere abilità psichiche conosciute, che gli permettono di vedere l'orribile passato dell'hotel e il futuro inquietante. Nonostante le reazioni contrastanti e le polemiche iniziali, comprese le critiche di Stephen King per le deviazioni dal suo romanzo, "Shining" è stato rivalutato come un capolavoro del genere horror ed è stato selezionato per la conservazione nel National Film Registry degli Stati Uniti.