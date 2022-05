L'ascia di Jack Nicholson in "Shining" venduta all'asta per 175mila dollari

Adesso quell' ascia è stata venduta all'asta venendo assegnata per la cifra di 175mila dollari. E' accaduto qualche giorno fa attraverso il sito d'aste " Gotta Have Rock and Roll ", dove l'oggetto di scena è andato via a 90mila dollari in più rispetto a quella che era la base d'asta.

Sono tante le sequenze memorabili nell'horror tratto da un romanzo di

Stephen King

Stanley Kubrick

e diretto danel 1980. Ma quella in cui Jack Torrance dà la caccia alla moglie è una delle più celebri. Al punto che il ghigno di Jack Nicholson che spunta dalla porta del bagno fatta a pezzi con l'ascia all'epoca venne usato come immagine principale per i manifesti del film.

Per i fan di quel capolavoro quindi accaparrarsi quell'ascia era un'occasione imperdibile. La casa d'aste contava di venderla a una cifra tra i 60 e i 90mila dollari, ma alla fine si è arrivati a 140mila, in realtà lievitati a 175mila dal momento che all'ultimo rilancio sono stati aggiunti 35mila dollari premium dal compratore. Decisamente una cifra record se si pensa che l'ascia era già andata all'asta in passato ed era stata venduta per 61mila dollari.