I follower reagiscono in massa. I commenti parlano chiaro: "Splendida, che fisico", "Stupenda in ogni versione, seguirti è un piacere perché trasmetti tanto amore", "Una famiglia splendida, trasmetti dolcezza e serenità", "Sei una grande donna e una super mamma. Clara è un capolavoro". Pensando al mondo dei social oggi, spesso dominato da critiche, notare che il clima sotto il suo post è totalmente diverso fa effetto. A prevale, una volta tanto, e l’affetto unanime.