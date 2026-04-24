Cecilia Rodriguez incontra l'ex di Belen in un parco

Il legame di Antonino Spinalbese con la famiglia Rodriguez è iniziato nell'estate del 2020, quando l'hair stylist ha conosciuto Belen grazie a un amico in comune e ha trascorso le vacanze con lei. Fin da subito tra i due c'è stata una grande complicità, tanto che la showgirl ha presentato il nuovo compagno al figlio Santiago solo dopo pochi mesi di frequentazione. A luglio 2021, Belen e Spinalbese hanno avuto una figlia, Luna Marì, e pochi mesi dopo la showgirl ha raccontato a Verissimo l'emozione di essere diventata madre per la seconda volta: "Cerco di godermi Luna di più. Con Santiago ero più piccola e davo molte cose per scontate".