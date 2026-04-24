Cecilia Rodriguez incontra l'ex di Belen in un parco
La sorella della showgirl si è imbattuta in Antonino Spinalbese mentre stava passeggiando con la figlia Clara Isabel
Gli incontri casuali finiscono spesso per diventare memorabili, soprattutto quando di mezzo ci sono due vip. Come rivelano alcune foto pubblicate dal settimanale "Chi", di recente Cecilia Rodriguez e Antonino Spinalbese, l'ex di Belen, si sono incrociati mentre si trovavano al parco con le figlie. I due si sono fermati a parlare mentre le loro bambine, Clara Isabel e Luna Marì, giocavano insieme. Dietro questo momento innocente e spensierato c'è il lungo percorso che ha portato Cecilia e Antonino sulla stessa strada, fatto di relazioni che iniziano e finiscono, incomprensioni e chiarimenti.
Il percorso di Antonino Spinalbese
Il legame di Antonino Spinalbese con la famiglia Rodriguez è iniziato nell'estate del 2020, quando l'hair stylist ha conosciuto Belen grazie a un amico in comune e ha trascorso le vacanze con lei. Fin da subito tra i due c'è stata una grande complicità, tanto che la showgirl ha presentato il nuovo compagno al figlio Santiago solo dopo pochi mesi di frequentazione. A luglio 2021, Belen e Spinalbese hanno avuto una figlia, Luna Marì, e pochi mesi dopo la showgirl ha raccontato a Verissimo l'emozione di essere diventata madre per la seconda volta: "Cerco di godermi Luna di più. Con Santiago ero più piccola e davo molte cose per scontate".
Belen aveva anche parlato del rapporto con Antonino Spinalbese: "È un papà spettacolare, molto presente, follemente innamorato di Luna Marì. È gentile e speciale. Ovviamente litighiamo come tutte le coppie. Lui è molto testardo, ha un carattere forte, ma è anche più piccolo di me e alcune cose a cui cerco di dare il giusto peso, per lui sono gravi". Nel corso del tempo le incomprensioni e i litigi hanno però acquisito un peso maggiore, tanto da portare alla fine della relazione, confermata da Belen all'inizio del 2022.
Nonostante la fine del rapporto sentimentale, nel corso degli ultimi anni i due hanno deciso di mettere da parte le loro divergenze per il bene della figlia.
Il percorso di Cecilia Rodriguez
Oltre a litigare con Antonino, Belen ha avuto anche dei dissidi con la sorella Cecilia nel corso del 2025. La natura dei loro dissapori non è mai stata svelata in via ufficiale, tuttavia si è parlato di "una grave mancanza di rispetto" e nel corso di un'intervista Belen ha ammesso di aver fatto un torto a Cecilia. Le due si sono comunque riappacificate, anche per merito della nascita di Clara Isabel, che ha fatto passare tutto il resto in secondo piano.
L'arrivo della bambina rappresenta uno dei momenti più belli della relazione che Cecilia e Ignazio Moser portano avanti ormai da otto anni. I due si sono scambiati il primo bacio nella casa del Grande Fratello Vip e da allora non si sono più lasciati, affrontando insieme un percorso fatto di alcuni momenti difficili, ma anche di tanta gioia condivisa.