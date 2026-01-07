Logo Tgcom24
QUADRETTO INTIMO

Cecilia Rodriguez mostra il volto di Clara Isabel sui social durante la vacanza sulla neve

Scatti intimi e familiari dal Capodanno a Madonna di Campiglio: la showgirl condivide le immagini della figlia avuta con Ignazio Moser

07 Gen 2026 - 14:26
© Tgcom24

© Tgcom24

Un nuovo capitolo, dolcissimo, si apre nella vita di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La showgirl ha scelto l'inizio del nuovo anno per condividere con i fan un momento molto speciale e intimo: le foto in cui si vede il volto della piccola Clara Isabel durante la vacanza sulla neve in famiglia.

Il post di Capodanno e la cornice in montagna

 È stata Cecilia a pubblicare la carrellata di immagini su Instagram, scattate tra la neve di Madonna di Campiglio, in Trentino Alto Adige. Un Capodanno lontano dal caos, immerso nella natura e vissuto all'insegna della famiglia. "Hola 2026" ha scritto la showgirl come didascalia, accompagnando una serie di foto intime, in cui compare anche Clara Isabel, stretta tra le braccia dei genitori.

Le foto di Clara Isabel

 Fino a ora Cecilia e Ignazio avevano scelto la massima discrezione, mostrando solo piccoli dettagli della loro bambina. Questa volta, invece, i follower hanno potuto vedere per il suo viso. Un'immagine tenera, naturale, che racconta la quotidianità dei neo genitori e il loro nuovo equilibrio.

I commenti dei fan: "Assomiglia al papà"

 I commenti non si sono fatti attendere. Sotto il post è partita una vera e propria "caccia alle somiglianze": c'è chi vede già in Clara Isabel i lineamenti di Cecilia e chi, invece, è convinto che la bambina sia tutta Ignazio Moser.
 

