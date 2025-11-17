Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
festa per la principessa

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser festeggiano il primo mese della figlia Clara Isabel

La coppia ha raggiunto un castello nel Beneventano per una giornata speciale

17 Nov 2025 - 14:00
1 di 18
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

Un pranzo in un castello per festeggiare la loro principessa. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno celebrato il primo mese della piccola Clara Isabel, nata il 15 ottobre, con una giornata speciale insieme alle persone più care. Sui social hanno postato le foto più belle, compresa quella in cui la coppia posa con la bimba tra le braccia davanti alla torta personalizzata con una candelina.

La festa nel castello

 Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno raggiunto il Beneventano per la giornata speciale dedicata a Clara Isabel. C'è già clima natalizio, tra addobbi a tema e luminarie, e la coppia ne ha approfittato anche per un giro tra i mercatini. Insieme a loro c'erano anche i nonni della festeggiata, Veronica Cozzani e Gustavo Rodiguez: quest'ultimo è stato immortalato con la nipotina tra le braccia in uno scatto di una dolcezza infinita.

Leggi anche

Cecilia Rodriguez dopo il parto: "Non è il momento di mettersi a dieta"

Belen e Cecilia Rodriguez festeggiano Jeremias: cena di compleanno in famiglia

La nascita di Clara Isabel

  Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno a lungo desiderato di avere una bambina. Sono marito e moglie dall'estate del 2024 ma l'inizio della loro relazione risale al 2017. Innamoratissimi e affiatati, mancava solo un bebè per realizzare il loro sogno d'amore. Dopo 5 anni di dolorosi tentativi, hanno deciso di intraprendere un percorso di procreazione assistita che è subito andato a buon fine, come ha spiegato l'influencer. Durante la gravidanza ha cercato di trovare l'equilibrio tra desiderio di condivisione e bisogno di privacy.

Cecilia Rodriguez e il corpo che cambia

 Più volte durante la gravidanza, Cecilia Rodriguez si è soffermata sui cambiamenti del proprio corpo. "Io ho mangiato tanto, adesso mi sono un po' pentita. Diciamo che sono fortunata. Li ho distribuiti molto bene questi chili, però li ho presi. Però sono chili di felicità, di goduria", aveva detto raccontando di essere aumentata di 17 kg. Anche dopo la nascita di Clara Isabel è tornata sull'argomento: "Non è il momento di mettersi a dieta", e ha aggiunto: “L’importante è non avere fretta. Tempo al tempo, tutto torna al suo posto”, ha detto, mostrando la pancia post partum. "Bisogna imparare ad ascoltare il proprio corpo"

Ti potrebbe interessare

cecilia rodriguez
ignazio moser
gossip

Sullo stesso tema