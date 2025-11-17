Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser festeggiano il primo mese della figlia Clara Isabel

Più volte durante la gravidanza, Cecilia Rodriguez si è soffermata sui cambiamenti del proprio corpo. "Io ho mangiato tanto, adesso mi sono un po' pentita. Diciamo che sono fortunata. Li ho distribuiti molto bene questi chili, però li ho presi. Però sono chili di felicità, di goduria", aveva detto raccontando di essere aumentata di 17 kg. Anche dopo la nascita di Clara Isabel è tornata sull'argomento: "Non è il momento di mettersi a dieta", e ha aggiunto: “L’importante è non avere fretta. Tempo al tempo, tutto torna al suo posto”, ha detto, mostrando la pancia post partum. "Bisogna imparare ad ascoltare il proprio corpo"