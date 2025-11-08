Cecilia Rodriguez dopo il parto: "Non è il momento di mettersi a dieta"

Nelle sue Instagram Stories, Cecilia Rodriguez ha raccontato di non avere il desiderio di ritrovare la linea nel breve periodo: “L’importante è non avere fretta. Tempo al tempo, tutto torna al suo posto”, ha detto, mostrando la pancia post partum. "Bisogna imparare ad ascoltare il proprio corpo e rispettarlo, perché ha i suoi tempi. I medici mi hanno consigliato di mangiare bene e abbastanza, perché con l’allattamento serve tanta energia". Un messaggio di equilibrio e autenticità, in controtendenza rispetto alla pressione sociale che spesso impone un ritorno immediato alla forma pre-gravidanza.