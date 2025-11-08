Cecilia Rodriguez dopo il parto: "Non è il momento di mettersi a dieta"

Belen e Cecilia Rodriguez riunite per il compleanno del padre Gustavo
Circa tre settimane dopo il parto, Cecilia Rodriguez si mostra ai follower con la naturalezza e la sincerità che la contraddistinguono. L'influencer, diventata mamma della piccola Clara Isabel, ha scelto di pubblicare sui social un video in cui fa vedere la pancia, snza ritocchi e senza filtri, per condividere un messaggio sull’accettazione del corpo dopo la gravidanza. "Non è il momento di mettersi a dieta", ha spiegato, invitando le neomamme a concedersi tempo e gentilezza.
Nelle sue Instagram Stories, Cecilia Rodriguez ha raccontato di non avere il desiderio di ritrovare la linea nel breve periodo: “L’importante è non avere fretta. Tempo al tempo, tutto torna al suo posto”, ha detto, mostrando la pancia post partum. "Bisogna imparare ad ascoltare il proprio corpo e rispettarlo, perché ha i suoi tempi. I medici mi hanno consigliato di mangiare bene e abbastanza, perché con l’allattamento serve tanta energia". Un messaggio di equilibrio e autenticità, in controtendenza rispetto alla pressione sociale che spesso impone un ritorno immediato alla forma pre-gravidanza.
Prima di dare alla luce Clara Isabel, Cecilia Rodriguez aveva raccontato quanti chili ha preso nei nove mesi di attesa: "In gravidanza ho preso più di 17 chili", ha rivelato con ironia. "Mi chiamo lievito madre. Ho mangiato tanto, adesso mi sono un po’ pentita. Diciamo che sono fortunata, li ho distribuiti molto bene questi chili… però sono chili di felicità, di goduria. A mio marito piaccio anche così".
Cecilia Rodriguez e il marito Ignazio Moser hanno accolto la loro bambina, Clara Isabel, lo scorso 15 ottobre. La coppia aveva annunciato la gravidanza con entusiasmo, dopo un percorso di procreazione medicalmente assistita che l'influencer ha raccontato con estrema delicatezza. Un viaggio non sempre facile, ma affrontato con amore e determinazione. Oggi, tra poppate e notti insonni, Cecilia vive il post-parto con la serenità di chi ha imparato ad accettare ogni trasformazione come parte di un cammino più grande: quello della maternità.
