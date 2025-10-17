Logo Tgcom24
Comincia l’avventura a tre

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, le belle notti insonni con Clara Isabel

L’ex gieffino posta le foto della moglie che allatta la piccolina

17 Ott 2025 - 09:25
Le notti insonni non sono mai state così dolci. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno vivendo i primi giorni da genitori della loro piccola Clara Isabel, e sui social condividono tutta la loro felicità. L’ex gieffino, sempre ironico e romantico, ha pubblicato una serie di foto tenerissime della moglie mentre allatta la neonata, accompagnate da una didascalia che ha fatto divertire i fan: “Seratona anche oggi”.

Un parto lungo ma pieno d’amore

  La piccola Clara Isabel è nata dopo dieci ore di induzione e... balletti, come ha raccontato con ironia Ignazio Moser sui social.  “Visto che Clarita non aveva intenzione di uscire la nostra fantastica ostetrica ha deciso di far fare un balletto a Chechu…”. “… E poi anche un po’ di sport”, ha continuato mostrando Cecilia che si dondolava su una palla ginnica.

Le notti insonni e la nuova routine

  Ignazio Moser, papà dolcissimo, non perde occasione per immortalare i momenti più teneri con la piccola Clara Isabel tra le braccia o accanto a Cecilia Rodriguez. “Seratona anche oggi”, scrive mostrandosi steso nel letto con la figlia accanto e poi la foto di Cecilia mentre la allatta.

Un amore nato davanti alle telecamere

  Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti nel 2017 nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo anni di amore, momenti difficili e un matrimonio stupendo, Cecilia e Ignazio hanno coronato il loro sogno più grande: diventare genitori. Con l’arrivo di Clara Isabel, la loro famiglia si è allargata e la loro complicità sembra più forte che mai.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori: ecco le prime foto di Clara Isabel

