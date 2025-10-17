Le notti insonni non sono mai state così dolci. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno vivendo i primi giorni da genitori della loro piccola Clara Isabel, e sui social condividono tutta la loro felicità. L’ex gieffino, sempre ironico e romantico, ha pubblicato una serie di foto tenerissime della moglie mentre allatta la neonata, accompagnate da una didascalia che ha fatto divertire i fan: “Seratona anche oggi”.