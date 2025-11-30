Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser: "Vogliamo presto un altro bambino"

"Secondo me un secondo figlio va messo in cantiere in tempi rapidi, appena dopo esserci ripresi un attimo. Io ho due fratelli che sono molto più grandi di me e sono per me come una seconda mamma e un secondo papà, una cosa bellissima ma vorrei per Clara Isabel un fratello o una sorella tra un paio d'anni" aggiunge Ignazio Moser. "Tempo al tempo, sono una persona che ha bisogno di dare le giuste attenzioni a ognuno, e se lo facciamo subito poi povera Clarita" prosegue Cecilia.