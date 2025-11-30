Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser: "Vogliamo presto un altro bambino"

A "Verissimo" la showgirl sulla sorella Belen: "Pace è stata fatta"
Ospiti a "Verissimo" Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser raccontano la nuova vita da neo genitori dopo l'arrivo di Clara Isabel, poco più di un mese fa, ed esprimono il desiderio di voler allargare la famiglia in futuro. "Se ci penso direi subito di sì, specie per il parto, la gravidanza un po' lunga anche se è stata comunque bella" scherza la showgirl.
"Secondo me un secondo figlio va messo in cantiere in tempi rapidi, appena dopo esserci ripresi un attimo. Io ho due fratelli che sono molto più grandi di me e sono per me come una seconda mamma e un secondo papà, una cosa bellissima ma vorrei per Clara Isabel un fratello o una sorella tra un paio d'anni" aggiunge Ignazio Moser. "Tempo al tempo, sono una persona che ha bisogno di dare le giuste attenzioni a ognuno, e se lo facciamo subito poi povera Clarita" prosegue Cecilia.
E sulla presunta lite con la sorella Belen Rodriguez ha concluso: "Pace è stata fatta. Avevamo litigato ma come tutte le sorelle, niente di particolare. Ora sono tutti contenti, e da quando c'è Clara lei viene spesso a casa mia. È il punto d'incontro di tutta la famiglia".