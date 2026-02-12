Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: "Secondo figlio? Lo mettiamo in cantiere subito, grazie alla medicina"
Il secondo figlio non è solo un desiderio, ma un obiettivo e con l'aiuto della medicina potrebbe arrivare molto prima del previsto
Non vogliono perdere tempo. Dopo la nascita della piccola Clara Isabel, arrivata il 15 ottobre 2025, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno già lo sguardo rivolto al futuro. E il futuro ha il volto di un secondo figlio. La decisione è presa: la famiglia si allarga ancora e in tempi rapidi, affidandosi alla scienza.
La primogenita è venuta al mondo da pochi mesi, ma la coppia non ha alcuna intenzione di fermarsi. Anzi. "Secondo me un secondo figlio va messo in cantiere in tempi rapidi" ha dichiarato Ignazio con convinzione. Cecilia è sulla stessa linea: il desiderio di dare un fratellino o una sorellina a Clara è forte e concreto. "Il tempo di riprendermi e sono pronta a ricominciare" ha confessato, lasciando intendere che l'attesa non sarà lunga.
La nascita di Clara non è stata immediata. Dopo cinque anni di tentativi naturali senza successo, Cecilia e Ignazio hanno deciso di affidarsi alla medicina, intraprendendo un percorso di procreazione medicalmente assistita, attraverso la fecondazione in vitro. Una scelta maturata dopo tanta attesa e non poche difficoltà.
La coppia ha raccontato con sincerità a un settimanale quel periodo delicato: hanno voluto credere a lungo che il concepimento potesse arrivare spontaneamente, ma alla fine hanno compreso quanto la scienza potesse rappresentare un alleato prezioso. Un supporto concreto, capace di trasformare un sogno in realtà e di alleviare le sofferenze legate all'attesa.
Ed è proprio qui che si gioca la partita del secondo figlio. Cecilia lo ha detto chiaramente: spera che la prossima gravidanza arrivi più velocemente della prima. La consapevolezza maturata negli ultimi anni, unita all'esperienza già vissuta, potrebbe rendere il nuovo percorso più sereno e diretto. La scienza, ancora una volta, sarà parte fondamentale di questo progetto di vita.