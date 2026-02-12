Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: "Secondo figlio? Lo mettiamo in cantiere subito, grazie alla medicina"

La primogenita è venuta al mondo da pochi mesi, ma la coppia non ha alcuna intenzione di fermarsi. Anzi. "Secondo me un secondo figlio va messo in cantiere in tempi rapidi" ha dichiarato Ignazio con convinzione. Cecilia è sulla stessa linea: il desiderio di dare un fratellino o una sorellina a Clara è forte e concreto. "Il tempo di riprendermi e sono pronta a ricominciare" ha confessato, lasciando intendere che l'attesa non sarà lunga.