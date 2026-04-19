Un carosello di immagini che ritraggono momenti spensierati, sorrisi e piccoli frammenti di quotidianità. È così che Cecilia Rodriguez ha scelto di raccontare ancora una volta la sua nuova vita da mamma, condividendo su Instagram una dedica dolcissima per la figlia Clara Isabel. Parole sincere e dolcissime che hanno colpito migliaia di fan e acceso una scia di commenti pieni di affetto.