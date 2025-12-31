Dalle Williams alle Rodriguez, quando il legame tra sorelle va oltre l'individualismo

Nel mondo dello sport, dello spettacolo e della vita quotidiana, il legame tra sorelle rappresenta una delle relazioni più profonde e formative. Un rapporto che nasce nell’infanzia, cresce tra complicità e conflitti e spesso diventa una delle colonne portanti dell’identità personale. Il regalo di Serena Williams alla sorella Venus è l' esempio di un legame che sostiene, rafforza e accompagna nel tempo. Come loro anche le sorelle Rodriguez, storie diverse ma unite da un filo comune: la solidità. E' un rapporto mai lineare: fatto di avvicinamenti e distanze, di momenti di fusione e di bisogno di autonomia. Proprio questa complessità lo rende uno dei più formativi: attraverso la sorella si impara a negoziare il proprio spazio, a confrontarsi con un’“altra” che è simile ma non identica.