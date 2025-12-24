Venus Williams si risposa con Andrea Preti in Florida: regalo incredibile di Serena

Dopo il sì romantico in Italia matrimonio bis negli Stati Uniti con una settimana di feste a Palm Beach
© X
Non è un "ripensamento", ma un vero e proprio matrimonio bis. Venus Williams ha sposato una prima volta l'attore e modello italiano Andrea Preti lo scorso 19 ottobre a Ischia. Ma la coppia ha voluto condividere la propria gioia anche con amici e familiari americani, dando vita a una seconda cerimonia con sei giorni di festeggiamenti esclusivi a Palm Beach, in Florida. A rendere l'evento davvero indimenticabile ci ha pensato Serena Williams, dedicando alla sposa parole meravigliose, ma soprattutto con un regalo di nozze decisamente fuori dal comune: uno yacht.
La seconda cerimonia, curata dalla wedding planner americana Jennifer Zabinski, si è svolta in un'atmosfera intima ma raffinata. Venus, 45 anni, ha scelto di scambiarsi le promesse in inglese e in italiano, un omaggio alle origini del marito.
"È stato il giorno più felice e dolce della mia vita" ha confidato l0ex numero uno del tennis. Emozionatissimo anche Andrea Preti, 37 anni: "Quando l'ho vista arrivare sembrava una dea. Piangevo, ma ero felice".
Oltre al regalo spettacolare, Serena Williams ha dedicato alla sorella una lettera pubblicata sui social, carica di affetto e ammirazione. "Dai campi di casa ai più grandi palcoscenici del mondo, hai sempre guidato con grazia e forza - ha scritto - Vederti così felice, così amata, così radiosa significa tutto per me". Parole che raccontano non solo il legame tra due sorelle, ma una vita condivisa tra sacrifici e vittorie.
Venus ha raccontato anche del periodo difficile vissuto di recente, segnato dalla diagnosi di adenomiosi e da un intervento chirurgico. Un passaggio complesso che rende questo momento ancora più significativo. L'incontro con Andrea Preti, avvenuto quasi per caso nel 2024 durante una sfilata a Milano, ha segnato una svolta. "Era destino - ha ammesso lei - Dopo una colazione a Londra, Venus non ha avuto dubbi: "Sapevo che l'avrei sposato" confessa.
L'annuncio ufficiale del fidanzamento è arrivato a luglio, durante il DC Open, dopo una vittoria simbolica che segnava il ritorno in campo post-intervento. In quell'occasione Venus ha ringraziato pubblicamente Andrea: "È stato lui a spingermi a non mollare. Mi ha aiutata a crederci ancora".