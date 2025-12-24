Logo Tgcom24
Valentina Vignali e Fabio Stefanini, il "sì" in tuta e sneakers: nozze civili a Pesaro

La cestista e l’ex compagno, uniti da un legame lungo più di dieci anni, hanno detto "sì" con una cerimonia civile informale. Il matrimonio religioso si terrà a giugno al Castello di Bracciano

24 Dic 2025 - 12:38
Un amore nato sui campi da basket, interrotto e poi ritrovato dopo anni. Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sono sposati con rito civile a Pesaro, in una cerimonia semplice ma piena di significato. I due atleti, 34 e 32 anni, hanno scelto di dirsi "sì" davanti al presidente del consiglio comunale Enzo Belloni, accompagnati dal loro inseparabile golden retriever Muffin.

Valentina Vignali e Fabio Stefanini, le nozze in tuta e sneakers

Niente abiti pomposi né cerimonie sfarzose. Valentina e Fabio hanno scelto di sposarsi così come sono, nella loro versione più autentica: tuta sportiva, Air Jordan ai piedi e un sorriso complice. Un dettaglio che ha scatenato la curiosità dei social, ma che racconta bene il loro modo di vivere l’amore, lontano dalle convenzioni. Un velo bianco e un piccolo bouquet di fiori chiari hanno aggiunto il tocco romantico a una giornata vissuta con leggerezza e sincerità.

“Sì, lo voglio. Per sempre”

 La proposta di matrimonio era arrivata mesi fa, sul parquet, durante un allenamento: il luogo dove tutto era cominciato. In quell’occasione, la Vignali aveva condiviso sui social parole che oggi suonano come una promessa mantenuta: “Ci siamo incontrati che eravamo due ragazzini e ci siamo amati quando eravamo ancora troppo giovani per capire davvero cosa fosse l’amore... Quando ti ho rivisto l’anno scorso, dopo tutti quegli anni, ho sentito la stessa scintilla. E adesso che mi hai chiesto di diventare tua moglie… sì, lo voglio. Per sempre”.

Una storia fatta di distanze e ritorni

 La loro relazione è nata da un’amicizia profonda e da una passione condivisa: il basket. Poi la vita, con i suoi tempi e i suoi percorsi, li ha separati. Ma non abbastanza da spegnere quel sentimento. Dopo anni di silenzi e di vite parallele, il destino li ha riportati l’uno davanti all’altra, pronti a darsi una nuova possibilità. Da allora, i due non si sono più lasciati.

Chi sono Valentina Vignali e Fabio Stefanini

 Valentina Vignali, classe 1991, è nata a Rimini ed è una cestista professionista oltre che influencer molto seguita. Tra sport e social, è riuscita a costruire un’immagine di donna forte, ironica e trasparente, capace di raccontarsi senza filtri. Fabio Stefanini, due anni più giovane, è anche lui un giocatore di basket: playmaker determinato, oggi milita nell’Avellino. Una coppia che ha sempre condiviso la passione per lo sport e che ora porta lo stesso spirito nel loro nuovo percorso di vita insieme.

Verso il matrimonio religioso a giugno

 Dopo la cerimonia civile a Pesaro, Valentina e Fabio si preparano al grande giorno: il matrimonio religioso, in programma il 21 giugno al Castello di Bracciano. Un luogo dal fascino senza tempo per una storia che, partita da un campo da basket, è arrivata fino all’altare. E che continua a conquistare i fan, col suo mix di spontaneità, amore e semplicità.

