Valentina Vignali e Fabio Stefanini, il "sì" in tuta e sneakers: nozze civili a Pesaro

La proposta di matrimonio era arrivata mesi fa, sul parquet, durante un allenamento: il luogo dove tutto era cominciato. In quell’occasione, la Vignali aveva condiviso sui social parole che oggi suonano come una promessa mantenuta: “Ci siamo incontrati che eravamo due ragazzini e ci siamo amati quando eravamo ancora troppo giovani per capire davvero cosa fosse l’amore... Quando ti ho rivisto l’anno scorso, dopo tutti quegli anni, ho sentito la stessa scintilla. E adesso che mi hai chiesto di diventare tua moglie… sì, lo voglio. Per sempre”.