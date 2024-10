"2011 vs 2024" scrive Valentina Vignali postando gli scatti che la ritraggono con Fabio Stefanini. Poi racconta: "Io non so spiegare bene cos’è successo quest’estate quando i nostri occhi si sono incrociati di nuovo dopo tutti questi anni, ma mi ricordo che c’è una canzone di un signore di Roma che fa cosí: 'certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi poi ritornano...'". Le immagini postate mescolano ricordi del passato ad altri più recenti e li ritraggono abbracciati e in atteggiamenti affettuosi, ma ce n'è anche una di Fabio a torso nudo, con in mostra il fisico scolpito. Anche lui ha postato delle immagini con Valentina: "Roma di notte" c'è scritto a corredo del video di loro due che sfrecciano sul monopattino elettrico lungo le strade della Capitale.