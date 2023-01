Valentina Vignali inizia l'anno in bellezza con i massaggi al lato B

Leggi Anche Valentina Vignali in panico: ladri in casa a Roma e cane sparito

Sdraiata a pancia sotto sul lettino, Valentina Vignali si riprende durante il massaggio con addosso solo il perizoma. Le lunghe gambe e il fondoschiena tonico risaltano mentre l'estetista si dà da fare. Dopo il trattamento sfoggia i risultati e inquadra il suo lato B incorniciato perfettamente dalla brasiliana di pizzo. In un selfie frontale in lingerie invece sfoggia il ventre piatto: "Quasi mezzo chilo in meno sulla bilancia in 40 minuti (e oggi mi sento pure sgonfia) ma trattengo acqua sulle cosce anche quando non me ne rendo conto", scrive.



L'impegno per ottenere risultati - Valentina Vignali sfoggia un fisico perfetto di cui va giustamente orgogliosa, ma mette in guardia le sue follower dai traguardi facili. "I miracoli non esistono, e se non si è costanti, non si mangia bene, non si fa un minimo di movimento, purtroppo è tutto inutile", scrive. Questo non significa vivere una vita di privazioni: durante le feste, come tutti, anche lei si è concessa qualche peccato di gola, l'essenziale è trovare il giusto equilibrio. L'importanza dell'esercizio fisico e della sana alimentazione sono delle costanti dei suoi post social: spesso spiega le sue tecniche per mantenersi in forma e poi sfoggia i risultati con scatti mozzafiato.



La lotta contro il cancro - Se Valentina Vignali (cestista, ex volto di "Uomini e Donne" e concorrente del Grande Fratello) cerca di mantenersi il più possibile in forma, non è solo per motivi estetici. Nel 2013 le è stato diagnosticato un tumore alla tiroide, per il quale ha subito un intervento. Di recente, a seguito di un controllo, ha scritto: "Non ho paura di qualcosa che non posso controllare... Quello che ho sempre cercato di fare è avere il massimo rispetto del mio corpo e della mia vita, con l'alimentazione, lo sport e tutto ciò che di buono posso fare per il resto sarà il caso a decidere come devono andare le cose".

Vita da single - Valentina Vignali è tornata single di recente dopo la fine della relazione lunga tre anni con Lorenzo Orlandi. Se di solito ama condividere molto di sé con i follower, sulla questione è stata piuttosto sintetica: "Non sempre le storie vanno bene... Non mi metterò a raccontare il mio privato su Instagram... Non stiamo più insieme, ci vogliamo bene e ci rispettiamo, abbiamo il cane insieme. Il resto sono cose private che non ho alcun interesse a raccontare a degli sconosciuti". Chissà che il nuovo anno non porti anche l'amore.