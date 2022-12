Valentina Vignali in lotta contro un tumore: "Non ho paura, combatto e vivo all'ennesima potenza..."

Valentina Vignali, 31 anni, torna a parlare del tumore alla tiroide, che le fu diagnosticato nel 2013, quando ne aveva solo 21.

Lo fa mostrando un video su Instagram di quella che lei definisce "la routine di controlli che una persona operata di cancro deve fare periodicamente". La cestista, ex volto di "Uomini e Donne" e "Grande Fratello" mostra gli esiti dell'ecografia e il momento in cui si sottopone agli esami del sangue al polo oncologico dell’ospedale di Pisa. "C'è una costante in questi 10 anni di malattia che non mi abbandona, è sempre la stessa domanda "ma non hai paura?". No, non ho paura di qualcosa che non posso controllare", racconta ai suoi follower: "Posso combattere ma non aver paura".