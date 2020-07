Valentina Vignali sfoggia la sua linea al top: "Ho perso molti chili dal Grande Fratello ad oggi..."

Valentina Vignali che linea! Dimagritissima in meno in un anno Instagram 1 di 26 Instagram 2 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 10 di 26 Instagram 11 di 26 Instagram 12 di 26 Instagram 13 di 26 Instagram 14 di 26 Instagram 15 di 26 Instagram 16 di 26 Instagram 17 di 26 Instagram 18 di 26 Instagram 19 di 26 Instagram 20 di 26 Instagram 21 di 26 Instagram 22 di 26 Instagram 23 di 26 Instagram 24 di 26 Instagram 25 di 26 Instagram 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci



Del suo incredibile dimagrimento ha parlato lei stessa in alcune Instagram Stories mostrando gli scatti del prima e del dopo. Ma basta scorrere le foto pubblicate dall'atleta, classe 1991, negli ultimi mesi per rendersi conto di come la sua silhouette sia davvero cambiata. Del resto lo aveva confessato sin da subito proprio lei appena uscita dalla Casa: "Sono ingrassata di dieci chili in circa dieci settimane...".

Da allora, grazie a quella che la Vignali ha definito “Operazione Pumba”, ovvero dieta ferrea e allenamenti serrati, quei chili sono velocemente scomparsi: "I miracoli non esistono" ha voluto specificare Valentina spiegando ai fan il suo dimagrimento.

E con gli ultimi scatti in bikini e lingerie la bella cestista e modella ha letteralmente entusiasmato la sua fanbase che conta più di 2.300.000 follower.

"E se a qualcuno sembro un po’ troppo magra, sappiate che rispecchio la percentuale di grasso giusta” ha concluso.

