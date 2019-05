"Grande Fratello 16", serata di festa per Valentina: compleanno nella Casa

Pan di spagna, crema per la farcitura, decorazione a base di nocciole e biscotti... Che i ragazzi abbiano l'acquolina in bocca non deve stupire e tutti non vedono l'ora che arrivi la mezzanotte per buttarsi sui doci. Ma Valentina non sembra essere molto d'accordo.



Anche senza torta però, quando si passa nel giorno nuovo, scattano gli auguri. "Grande Fratello" aiuta a creare l'atmosfera festosa e diffonde la musica nel giardino che, in pochi minuti, si trasforma in una pista da ballo. "Tanti auguri Vale!" gridano tutti in coro mentre applaudono la cestista che felice ringrazia i compagni d'avventura. Gennaro le augura "tante cose belle nella vita" e la stringe in un tenero abbraccio mentre Enrico approfitta del clima festoso per corteggiare in maniera ironica Taylor; le si avvicina e la invita a ballare mentre prova a conquistarla con la sua innata simpatia.



Valentina intanto pensa ai festeggiamenti di oggi, è sicura che sarà una giornata speciale; trascorrere il compleanno nella Casa più spiata d'Italia è un evento eccezionale che in pochi possono dire di aver vissuto. Ma c'è anche spazio per un po' di malinconia nel rivolgere un pensiero al suo compagno e alle sue amiche del cuore che non possono essere qui.