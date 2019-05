"Grande Fratello 16": per Francesca e Gennaro un tenero risveglio

Il modo migliore per iniziare la giornata dopo le forti emozioni di quella precedente. Una puntata che per Francesca, dopo il confronto con il fidanzato Giorgio e dopo la parentesi sui difficili rapporti familiari, si è chiusa con l'ennesimo momento di tensione litigando per Kikò e Valentina per via delle nomination. Lei e Gennaro hanno quindi passato la serata a parlare fitto, cercando di metabolizzare tutto quanto era accaduto.



Al mattino i due non vengono disturbati nemmeno dalla sveglia musicale, e mentre gli altri fanno colazione Francesca e Gennaro, rimasti soli, commentano i filmati visti ieri "belli lunghi come li ho visti ieri" dice riferendosi ai capelli della ragazza.Gli sguardi complici si sprecano e l'intimità tra i due è palpabile e Francesca, sebbene la ferita del rapporto chiuso con Giorgio sia ancora aperta, è sicuramente più libera di testa, avendo avuto le risposte e tante domande che la tenevano sotto scacco. E questa settimana le cose potrebbe cambiare ulteriormente.