"Grande Fratello 16", tra Francesca e Gennaro il desiderio è fortissimo: "Ti farei di tutto..."

Passione alle stelle nella Casa del " Grande Fratello 16 " . Gennaro e Francesca sono sdraiati su una poltrona fuori in giardino e l'attrazione tra i due è tangibile. I due sono molto vicini e continuano a cercarsi con sguardi maliziosi. Lui è in un subbuglio d’emozioni, trattenersi è impossibile: “Ti voglio fare di tutto! Tutte le scene mi vengono in mente!”, dice sottovoce.

Il ragazzo ha sempre più difficoltà a stare vicino all’amica perché il sentimento che prova è in crescendo. Con il labiale le dice: “Basta basta basta, tu non devi stare più vicino a me!” Lei ride e nel frattempo lo accarezza. Il ragazzo pensa che la soluzione potrebbe essere quella di uscire dalla Casa per non essere sottoposto alla tentazione. Alla De Andrè è evidente che queste attenzioni non dispiacciono ma non si vuole sbilanciare, è come trattenuta. Lui non vuole farsi sentire ma ammette: “Ti prenderei a morsi!” La donna non si allontana e continua a guardarla con gli occhi colmi di desiderio.