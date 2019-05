"Grande Fratello 16", Francesca è una tigre in gabbia: "Non potrei mai perdonare Giorgio"

Francesca De André è ancora molto turbata dopo la settima puntata del " Grande Fratello 16 ". Visibilmente provata si confida con Kikò per cercare conforto. L’hairstylist la incoraggia dicendo: "Tu però devi capire che la colpa è sua, non degli altri o tua, perché siete stati insieme nove mesi e non si cancella un amore così" mentre la ragazza con voce rassegnata è sicura: "Purtroppo non riuscirei mai a perdonarlo e non potrei toccarlo neanche con un dito".

Kikò si avvicina a Francesca, chiedendole: "Tu lo ami? Stai cercando una soluzione?". La ragazza è amareggiata: "Posso provare a capire la situazione ma non lo posso giustificare".



Poi racconta all’hairstylist tutte le sue preoccupazioni: "Io amo la persona con cui sono stata, voglio capire perché è arrivato a questo punto e cos’è successo veramente". Prontamente Kikò cerca di calmarla: “Devi stare tranquilla, anche se è successo l’irreparabile dovete parlare senza arrabbiarvi, poi se ha avuto una sbandata vuol dire che non è l’uomo per te” e aggiunge sibillino: "Magari potresti star bene pensando a Gennaro".



Ma l’affascinante concorrente obietta: "Il mio cuore è occupato, non mi posso buttare su di lui perché gli farei dal male, non riuscirei a farlo neanche per ripicca".