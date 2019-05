I VERDETTI DELLA SETTIMA PUNTATA 20 maggio 2019 01:47 "Grande Fratello 16", eliminato Gaetano Nel settimo appuntamento con il reality condotto da Barbara dʼUrso sono finiti in nomination Martina, Serena, Michael

Tante sorprese hanno segnato il settimo appuntamento con "Grande Fratello 16", il reality condotto da Barbara d'Urso su Canale 5. Francesca De Andrè ha scoperto in diretta di essere stata tradita dal fidanzato Giorgio. Gaetano è l'eliminato di questa sera. Vladimir Luxuria è entrata nella Casa dove si fermerà per due settimane come ospite speciale. In nomination sono finiti Martina, Serena, Michael.

BRUTTE NOTIZIE PER FRANCESCA - Barbara d'Urso parte subito con il botto. La conduttrice anticipa la prova schiacciante del tradimento di Giorgio, fidanzato di Francesca De Andrè. In più, prima della puntata, lo stesso ragazzo l'ha lasciata con un post su Instagram. L'incontro all'interno della Casa la scorsa settimana con il fidanzato Giorgio e con Roxy, la ragazza immortalata con lui sui giornali, sembrava aver appianato i dubbi nella coppia. Gennaro viene invitato ad andare nella stanza dei led. Ad attenderlo c'è un video con i momenti vissuti insieme a Francesca. Lui ammette: "Mi sono preso una bella cotta". Al modello vengono mostrate le foto incriminate sul presunto tradimento di Giorgio, tra cui quella di un bacio con una mora misteriosa. Il ragazzo si prende la responsabilità di mostrare le immagini a Francesca. Dopo averle viste perde le staffe: "Io non ce la faccio più. Perchè ancora? Mi manca l'aria, devo uscire, voglio capire di più". Giorgio cerca di calmarla. Entra nella Casa la sorella Fabrizia che le riferisce di aver sentito una telefonata con il racconto del tradimento che Giorgio ha fatto a una carissima amica di Francesca. La sorella le racconta poi il post di addio di Giorgio su Instagram. La ragazza si dispera: "Non ci credo di essere così stupida, per l'ennesima volta ho scelto un uomo di me..a". "Io non lo voglio più vedere", aggiunge. Barbara d'Urso sta dalla parte della ragazza: "La cosa che non sopporto è che dice di volersi prendere una pausa accusando anche te di aver fatto uno sbaglio". "Quello che ha perso qua è lui" conclude fiera, Francesca.

IL TRIANGOLO NO - Martina, Daniele e Valentina sono al centro di un triangolo. Valentina si difende subito: "Io ho la coscienza pulita. Tra me e Daniele c'è solo una bella amicizia, non mi interessa se sembra il contrario". In studio c'è Ivana Icardi che cerca di chiudere i conti in sospeso con Valentina: "La cosa peggiore è che tu pretendi rispetto dagli altri, ma sei la prima a non darlo". E aggiunge, velenosa: "Povero il tuo fidanzato che è fuori a guardarti. Poveraccio".

I VELENI DOPO "IL GIOCO DEI BACI" - Si affronta un argomento che durante la settimana ha tenuto banco all'interno della Casa: il comportamento di Martina durante il "gioco dei baci". La ragazza ha fatto arrabbiare tanti nella Casa e in particolare Francesca, dopo aver baciato appassionatamente Gennaro. Secondo la stessa De Andrè e Valentina il suo atteggiamento "libertino" non era appropriato. Martina non è d'accordo: "State ingigantendo la questione: era un gioco e mi sono divertita, tutto qui".

ELIMINAZIONE - La conduttrice dà prima comunicazione che sia Serena che Erica possono continuare la loro avventura nella Casa. Gli altri due nominati dalla scorsa puntata, Michael e Gaetano, devono raggiungere lo studio: solo lì scopriranno chi tra loro potrà rientrare in gioco. Barbara d'Urso chiede ai concorrenti di schierarsi con i due a rischio eliminazione: si dividono perfettamente tra Michael e Gaetano. Michael riesce a superare il televoto ed è salvo, mentre Gaetano è l'eliminato della puntata.

SORPRESA PER SERENA - Barbara d'Urso prima mostra a Serena una video intervista del fratello biologico che la commuove, poi cerca di tenderle una trappola: le fa credere di essere stata eliminata e la invita in studio. Ad aspettarla c'è il suo fidanzato Prince Zorresi. I due si baciano e poi ballano insieme.

MALGIOGLIO CONTRO FRANCESCA - Nella scorsa puntata Cristiano Malgioglio aveva rimproverato Francesco per l'atteggiamento nella Casa: "Se faccio questo lavoro lo devo a tuo nonno. E' stato lui a pagarmi il biglietto del treno per Milano, io ho presentato Dory a Fabrizio. Per questo mi sono permesso di dirti che ti sei comportata male. Nel modo in cui tu parli, in cui ti comporti, secondo te sarebbe felice?" Se Francesca ribatte: "Io credo proprio che mio nonno mi avrebbe capita" E aggiunge indispettita: "Tu ti preoccupi solo che la gente sappia che era tuo amico, non puoi parlare di una persona morta". Al che, Malgioglio sbotta: "Sei una pazza totale" e aggiunge: "Dovresti vergognarti tu per tutti i danni che stai provocando a casa. Per questo gli uomini ti lasciano perché sei volgare". Ma interviene la conduttrice contrariata: "No Cristiano questo non te lo consento".

ENTRA VLADIMIR LUXURIA - Vladimir Luxuria fa una sorpresa ai ragazzi nella Casa. Mentre tutti sono immobilizzati da un freeze, fa il suo ingresso nella sala dove tutti sono radunati. "Vladimir Luxuria resterà nella Casa con voi!" annuncia Barbara d'Urso. Le sue parole di Vlady toccano il cuore di tutti: "A volte quando pensate di aver perso qualcuno, in realtà ci avete guadagnato. E poi mi rivolgo a tutti, usare un difetto fisico per insultarlo non è bello. Francesca devi imparare a non trasformare il dolore che hai vissuto in rabbia verso gli altri perchè non ti fa stare bene". E poi conclude: "Come Pamela Prati ha annunciato il suo matrimonio io annuncio che rimarrò incinta".

PAMELA PRATI GATE - Si parla di un tema caldissimo di queste ultime settimane, la vicenda legata a Pamela Prati e Mark Caltagirone. Eliana Michelazzo aveva chiesto di entrare nella Casa come via di fuga da tutto quello che è accaduto, ma la sua domanda è stata rifiutata. La donna ha confessato che Mark Caltagirone non esiste, e che a furia di sentire le altre testimonianze si è resa conto di essere lei la prima vittima e di essere convinta di essere sposata da 10 anni con Simone Coppi. La conduttrice sorprende tutti annunciando: "Ho scoperto anche io di avere un fidanzato fantasma, che ha lo stesso cognome del fidanzato di Eliana e di Signorini. Anche io ho un Mark Caltagirone che si chiama Coppi. E questa cosa ha scioccato me per prima". A "Live non è la d'Urso" verranno chiariti molti dubbi che ruotano intorno a questa storia surreale.