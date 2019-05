"Grande Fratello 16", Gaetano prova a chiedere scusa a Erica dopo le rivelazioni intime

Subito dopo la fine della puntata Gaetano ha provato a sfogarsi con Francesca. "Non sono andato in giro a dire questo o quello, mi sono state fatte delle domande e ho risposto". "E' uguale - gli risponde lei -, sei tu che puoi decidere cosa dire o non dire". Ma lui ribadisce: "Ho sbagliato a dire quella roba ma l'ho fatto in modo ironico - si giustifica -, ironico e ingenuo. Anzi, più che ingenuo. Ho sbagliato, che posso fare di più?".



Certo è che durante la trasmissione le parole di Barbara d'Urso sono state durissime. "Non si fa quello che hai fatto tu e io mi incazzo per queste cose - ha tuonato la d'Urso -. Io ti ho sentito non una, ma dieci volte, sono cose così volgari che non possono essere trasmesse nemmeno all'una di notte". E quando Erica ha detto di "volersi sotterrare" per la vergogna, la conduttrice ha ribattuto: "No, non sei tu che ti devi sotterrare".



Adesso Gaetano sembra aver capito e prova a chiedere scusa alla ragazza. Riusciranno i suoi bigliettini a lenire un po' le ferite di Erica?