LA SESTA PUNTATA 13 maggio 2019 01:24 "Grande Fratello 16", ad abbandonare la casa è Mila e Francesca esulta Tante liti nella sesta puntata del reality con Malgioglio che si presenta in abito da sposa: in nomination finiscono Gaetano, Serena, Michael ed Erica.

Ad aprile la sesta puntata del "Grande Fratello 16" è un Cristiano Malgioglio in abito da sposa bianco. La puntata è caratterizzata dalle liti, con accesi scontri tra la Vignali e la Cipriani. Dopo la notizia del “tradimento” del fidanzato, Francesca De André lo incontra: i due si chiariscono tra abbracci e baci. Implacabile arriva il verdetto del televoto: ad abbandonare il gioco è Mila. In nomination finiscono Gaetano, Serena, Michael ed Erica.

MALGIOGLIO IN ABITO DA SPOSA - Cristiano Malgioglio apre la puntata lasciando tutti a bocca aperta. L'istrionico opinionista si presenta infatti in abito da sposa bianco. Osa come solo lui sa fare e trasforma il Grande Fratello in una serata da Met Gala. Le battute si sprecano: "Mi sono sposato a Caltagirone, ecco ti faccio vedere anche la foto dello sposo", dice a Barbara d'Urso ironizzando sul caso di Pamela Prati. Iva Zanicchi è la testimone di nozze. "Abbiamo anche la bomboniera, una mozzarella di bufala". Malgioglio, con tanto di rossetto rosso rosso curato dal make up artist Gennaro Marchese, ha anche il bouquet che lancia tra il pubblico. "Antonio Ricci ha tanto materiale anche stasera per Striscia la Notizia", chiosa la D'Urso.

IL CASO DE ANDRE' - Francesca, in un momento di rabbia, dopo la scoperta del presunto tradimento del fidanzato nella sua casa, ha usato una brutta espressione: "Quando esco lo brucio". Barbara ha quindi chiesto a Francesca di scusarsi e a non ripetere più frasi così forti e ricordando a tutti i ragazzi di essere dentro una casa spiati 24 ore su 24. "Sono molto dispiaciuta, farò più attenzione", ha replicato la De Andrè. Poi la D'Urso mostra i siti e i giornali che hanno pubblicato le foto della presunta amante Roxy. E nella Casa arriva l'incontro, molto acceso, tra le due ragazze. Francesca accusa Roxy di essersi avvicinata al fidanzato ma l'influencer nega: "E' stato solo un incontro di lavoro". "Ti ho vista negli occhi e ti credo. Parlavo da donna ferita, ma ora vorrei solo vedere Giorgio. Non ci capisco più niente", dice Francesca. Arriva Giorgio: "Non è il mio tipo". I due si abbracciano e si baciano. Barbara mostra le immagini con Gennaro e Francesca ribadisce che in lui ha trovato una "persona meravigliosa, è un amico, sono certa del mio amore per Giorgio". Gennaro la pensa come lei e la difende. Conferma che tra loro esiste solo un rapporto di amicizia. La D'Urso non è convinta.

KIKO', AMBRA E LA EX TINA - Kikò, dopo aver visto i messaggi dei figli e dell'ex moglie Tina Cipollari su Ambra, è stato assalito da mille dubbi. Il parrucchiere si dice certo dell'amore che la propria famiglia prova per lui, ma vorrebbe comunque viversi questa storia. Ambra gli scrive una tenera lettera in cui ripercorrendo tutti i bei momenti vissuti insieme in Casa, gli dedica dolci parole piene di speranza per un loro futuro insieme, fuori dalla Casa di Grande Fratello: "Io e te non saremo una scintilla... sì, viviamola".

MICHAEL E LA PRESUNTA OMOSESSUALITA' - i Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi, sostiene che Gianmarco Onestini gli avrebbe confidato che Terlizzi gli avrebbe fatto delle avances a Temptation Island. Gianmarco nega e anche quando Edoardo entra nella Casa spiega: "Ognuno risponde di ciò che dice e io non ho mai detto questo". Dallo Studio interviene anche Cristian che invita Gianmarco e Michael a dire la verità. Terlizzi viene messo sotto accusa, a difenderlo ci pensa Malgioglio: "Questo ragazzo è molto dolce, per questo dicono sia omosessuale". Poi chiude con la sua solita ironia: "Volete una notizia choc? E' stato il mio amante, così la chiudiamo qui". E Michael finalmente sorride.

LA SORPRESA PER SERENA - Serena arriva in Confessionale per una sorpresa. Malgioglio la elogia subito: "Questa ragazza è di un'educazione incredibile, altre persone in Casa dovrebbero prendere esempio da lei". Serena guarda l'intervista della madre Barbara Palombelli a "Verissimo" in cui racconta della dura infanzia, delle botte del padre biologico, delle sofferenze patite. La D'Urso le mostra delle foto dell'infanzia, quelle delle scuole elementari. Spunta un'ex compagna, Sara, che entra nel confessionale. Le due si abbracciano ricordando un periodo della loro infanzia.

SCONTRO TRA VIGNALI E CIPRIANI - Francesca Cipriani entra nella Casa per rispondere alle accuse di Valentina Vignali. La cestista l'aveva apostrofata con parole non gentili e la bionda showgirl si difende dietro al vetro della camera. Le due litigano e si punzecchiano continuamente. Valentina la giudica eccessiva, la critica per gli interventi estetici: "Guarda come ti sei vestita, vuoi sempre metterti in mostra in modo poco raffinato". Francesca entra quindi in casa senza autorizzazione e risponde: "Prima di giudicare una persona bisognerebbe conoscerla e non limitarsi solo alle apparenze. Continuo a sentire delle offese e non va bene. Basta! Io ho una dignità". Valentina dopo aver visto la ragazza in lacrime le chiede scusa: "Se davvero c'è qualcosa di bello, se c'è un contenuto, non ti nascondere dietro tutto questo, mostralo".

IL CASO GAETANO - Gaetano finisce nell'occhio del ciclone. Con Erica c'è sempre stato un feeling particolare. Ma se per lei era un sentimento, lui ha sempre detto di provare solo una attrazione fisica. Il ragazzo ha iniziato a raccontare ai compagni in Casa dettagli fin troppo intimi del suo avvicinamento ad Erica. Questo comportamento ha mandato su tutte le furie Barbara e Malgioglio che lo hanno ammonito duramente.

GUENDALINA E LA MISSIONE SEGRETA - Guendalina Canessa non è mai stata una concorrente e aveva una missione: far innamorare Enrico. Un ultimo tentativo per Guendalina di portare a compimento la sua missione con Enrico è nella stanza di D'Urssestein. La Canessa lo raggiunge ma capisce subito che la missione non sarà così semplice... La stanza della Baronessa è piena di insidie: tuoni, letti posseduti da fantasmi e un personaggio inquietante nell'armadio che impedisce lo svolgimento della missione...