"Grande Fratello 16", tra Erica e Gaetano ora sono solo dolci baci e languide carezze

Pomeriggio di coccole e baci al " Grande Fratello ". Gaetano ed Erica passano lunghi momenti in intimità, e il feeling tra loro, dopo quanto accaduto settimana scorsa per le inopportune rivelazioni del ragazzo su alcuni dettagli intimi dell'amica, sembra essere tornato a mille. Sono entrambi in nomination e chissà se la loro relazione potrà continuare o dovrà interrompersi bruscamente. Nell'attesa i due... colgono l'attimo.

Tutto ha inizio nell pomeriggio dopo la prova budget. Erica, dopo essersi concessa una rilassante doccia, raggiunge i coinquilini nella camera da letto. E qui viene colta di sorpresa da Gaetano, che le si avvicina e la bacia. Lei esprime tutti i suoi dubbi e gli dice quanto siano diversi "Tu rompi per ogni cosa”. Ma è solo un modo per incuriosire ancora di più Gaetano. “Ma su cosa? Che hai?” le chiede, e lei compiaciuta dalle attenzioni del giovane compagno d’avventura, risponde "Sapessi, non te lo dico". Solo il preludio a una nuova serie di baci.



Che non si fermano nemmeno di fronte agli altri, a tavola, mentre aspettano di cenare. D'altro canto lunedì la coppia potrebbe separarsi, e quindi bisogna sfruttare ogni minuto a disposizione!