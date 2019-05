"Grande Fratello 16", tra Michael e Gianmarco un bacio a "sorpresa"

Al "Grande Fratello" si è formata una nuova "coppia" al bacio. Michael e Gianmarco sono infatti finiti avvinghiati per guadagnare 40 euro extra da utilizzare per la spesa comune. Dopo un romantico lento in accappatoio, i due si sono abbracciati per un momento di passione anche se il risultato è stato un bacio un po' ingessato e per nulla travolgente. Diverso il finale tra Kikò e Valentina, che si sono lasciati andare a un siparietto molto più cinematografico.