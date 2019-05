CHIARIMENTI 15 maggio 2019 12:08 "Grande Fratello 16", Francesca frena su Gennaro: "Il mio cuore è come una stanza e adesso è occupata..." Lʼaffascinante opinionista si confida con Valentina sul suo rapporto di amicizia con il ragazzo partenopeo

Tempo di chiarimenti e riflessioni nella Casa del "Grande Fratello 16, soprattutto per Francesca De André. La bella opinionista si confida con Valentina riguardo l’importante feeling con Gennaro: “Il mio cuore è come una stanza e adesso è occupata, se non lo fosse stata l’avrei aperta per qualcuno”, dice chiarendo che il rapporto con il giovane partenopeo può essere solo di profonda amicizia.

Francesca chiarisce da subito la situazione dicendo: “Mi sono sentita aggredita, noi abbiamo chiarito subito il nostro rapporto” rivelando la sua preoccupazione per i possibili fraintendimenti riportati in puntata riguardo il suo legame d’affetto con il bel partenopeo.



Valentina allora, vedendo la compagna di viaggio turbata, la rincuora dicendo: “Ti capisco, è lo stesso per me con Daniele, io non cambio atteggiamento con lui perché non facciamo nulla di male” elogiando il rapporto d’amicizia con il fisicato veronese e aggiunge: “È nella natura umana provare attrazione fisica e caratteriale per una persona ma si può fare un passo indietro quando c’è una relazione di mezzo”.



Infine Francesca prende la parole ed esclama sollevata: “Dopo ieri l’amicizia con Gennaro si è consolidata ancora di più, sono contenta di avergli presentato Giorgio”, riferendosi all'ingresso nella Casa durante la sesta puntata del fidanzato.