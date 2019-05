GLI ANIMI SI SCALDANO 23 maggio 2019 11:37 "Grande Fratello 16", Gennaro contro Francesca: "Sei una delusione" Dopo la crisi con il fidanzato, la De André litiga anche con lʼamico

Al "Grande Fratello 16" si è abbattuta la tempesta anche sulla coppia di amici Francesca De André e Gennaro Lillo. Dopo aver saputo del tradimento del fidanzato Giorgio e aver litigato con l'amica Martina, ora la ragazza ha problemi di comunicazione anche con il modello napoletano. "Non dovevi dirlo in giro, mi hai pugnalato alle spalle" le dice, riferndosi ad una confidenza che le aveva fatto in privato.

Francesca si difende, dichiarando di non aver rivelato nulla che non fosse già di dominio pubblico grazie ai video visti in puntata. Il modello però non vuole sentire ragioni: "Fra sei una delusione da te non me l’aspettavo, ci sono rimasto malissimo. Ti ho fatto una confidenza, tienila per te. Quando sbotti ti dimentichi quello che dici, questo è il tuo problema". A questo punto interviene Kikò, preoccupato che un'incomprensione possa rovinare la loro amicizia: "Fermatevi un secondo, siete tutti e due in un momento particolare. Ragionate e parlate con calma".