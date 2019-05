"Grande Fratello 16": Michael crolla e scoppia in lacrime

C'è aria di malessere nella Casa del "Grande Fratello 16". Michael si è ritirato nella sua stanza e si è steso sul letto in preda ad un momento di tristezza e sconforto. Gianmarco, notando la sua assenza, lo raggiunge e si sdraia accanto a lui. Sopraggiunge Kikò: "Adesso tu parli con me, me lo dici a me che sono un padre e per me siete come figli, quale è il tuo problema?". Davanti alle forti parole dell'amico, Michael scoppia a piangere.