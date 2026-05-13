Instagram, l'operazione "pulizia" colpisce gli influencer: così crolla Chiara Ferragni

A seguito di una vasta operazione di pulizia con cui l'8 maggio Instagram ha eliminato account bot, profili spam e follower inattivi, influencer e personaggi noti di tutto il mondo hanno perso un numero significativo di follower. Uno dei casi più eclatanti in Italia è stato quello di Chiara Ferragni, che si è ritrovata quasi 387mila follower in meno. Hanno perso seguaci anche altre due influencer nostrane, Giulia De Lellis (circa 5.700 follower in meno) e Giulia Salemi (- circa 5mila), le quali, tuttavia, hanno limitato le perdite.